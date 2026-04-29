Lula se reúne com governadores no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 29

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reuniões agendadas com governadores nesta quarta-feira, 29. A agenda presidencial inclui encontros com líderes estaduais e membros do governo federal.

Entre os compromissos, Lula se reunirá com o governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, às 15 horas. Em seguida, às 16 horas, o presidente receberá o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), no gabinete presidencial.

A programação do dia 29 de maio também prevê outros compromissos antes dos encontros com os governadores. O presidente terá reuniões importantes durante a manhã e a tarde.

Outros Compromissos na Agenda de Lula

A primeira atividade de Lula na quarta-feira será às 10 horas, em uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Este encontro dará início aos trabalhos do dia no Palácio do Planalto.

Após o horário de almoço, às 14h40, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um encontro com Marcelo Weick. Ele ocupa o cargo de secretário especial da Casa Civil para Assuntos Jurídicos.