Lula reúne com senadores sobre decreto que aprovou intervenção na segurança do DF; vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu, na manhã desta quarta-feira (11), com representantes do Congresso, no Palácio do Planalto, para receber o decreto de intervenção do Distrito Federal (DF) aprovado. Assista.

Liderado pelo vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o encontro contou ainda com 12 senadores, incluindo Paulo Rocha (PT), do Pará.

A medida de intervenção federal foi assasinada no último domingo (8) pelo presidente após os ataques radicais em Brasília que depredaram os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.