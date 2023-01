Manifestações na Esplanada e no Buriti nesta quarta terão medidas de segurança, diz interventor

Após grupos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terem convocado novas manifestações para esta quarta-feira (11) pelas redes sociais, o interventor da segurança pública do Distrito Federal (DF), Ricardo Cappelli, adiantou que as medidas de segurança serão reforçadas.

Há uma manifestação prevista para acontecer em frente ao Palácio do Buriti, às 17h, e outra na Esplanada dos Ministérios, às 18h, em Brasília. Por enquanto, não haverá bloqueio na primeira, mas na segunda, sim, além de revista dos manifestantes, incluindo mochilas. Não está permitido participar das ações com armas, pedaços de madeira, canos de PVC, ferros, materiais inflamáveis e carros de som, entre outros itens.

"Nossa intenção é manter a paz e tranquilidade. A manifestação está permitida na Esplanada, há um bloqueio por questão de segurança e tudo está sendo feito em harmonia. Os servidores vão ser liberados antes da manifestação", afirmou Cappeli.

Ele ainda disse que conta com o apoio efetivo das forças da Polícia Militar (PM) do DF. "Não tenho nenhum motivo para desconfiar [...] Fizeram um trabalho exemplar no dia 1º, farão o mesmo nas manifestações de hoje. Tenho plena confiança na PM do DF", ressaltou o interventor.