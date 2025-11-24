Capa Jornal Amazônia
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta segunda-feira, 24, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. A universidade alegou contribuições de Lula nas áreas de ciência política, desenvolvimento econômico e cooperação internacional.

Em seu discurso, Lula afirmou que a Educação é uma "obsessão", disse que os pobres não são "invisíveis" e culpou a classe política pela fome.

"O mundo produz alimento suficiente para dois tantos de gente que tem no mundo comer. Qual é a explicação de ter 700 milhões no mundo passando fome, senão a falta de vergonha na cara de quem governa o mundo?", questionou o presidente durante a cerimônia.

Na concessão, o reitor da universidade afirmou que Lula teve um papel "vanguardista" para o ideal de reparação histórica e para dar à "África o lugar que lhe foi negado".

Também citou as ações do governo Lula para o combate à fome e em defesa dos direitos humanos. O título foi endossado por outras universidades moçambicanas.

"A trajetória humana e política do presidente consubstancia o que ensinamos e promovemos: a defesa da justiça social, o fortalecimento da democracia substantiva, a promoção da dignidade humana e o compromisso com a cooperação internacional", afirmou o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da universidade, Bernardino Cordeiro.

Já o professor da universidade Lourenço de Rosário ressaltou o fato de Lula ter seguido na carreira política mesmo após perder três eleições presidenciais e ter sido preso. Também citou os posicionamentos de Lula em conflitos na Ucrânia e na Palestina.

"A voz de Lula da Silva é ouvida desde a parte mais longínqua do continente asiático até a parte mais ocidental e mais ao sul do sul global. É recebido com dignidade mesmo nos palácios mais hostis", disse o professor.

Lula também citou o Programa Pé-de-Meia e a criação de universidades durante seus governos. Em determinado momento, Lula se emocionou ao falar sobre a diferença dada a pessoas com e sem formação. Também criticou o unilateralismo.

"Não é possível cumprir com nenhum ideal de prosperidade em um mundo em que o unilateralismo e as guerras prevalecem. O Sul Global não pode ser mero espectador de ordem internacional que perpetua injustiças históricas", declarou Lula.

O título Doutor Honoris Causa é concedido por uma universidade a personalidades com contribuições relevantes para a Ciência, Filosofia ou Artes, mesmo sem graduação acadêmica na área. A expressão vem do latim e significa "por causa de honra".

Lula já recebeu títulos semelhantes de instituições como a Universidade de Coimbra (Portugal), da Sciences-Po (França) e de Salamanca (Espanha), entre outras.

"Já tenho muito título de Doutor Honoris Causa, mas nenhum me emocionou como este. Não sinto nenhuma diferença entre vocês e eu. Sinto que somos iguais", afirmou Lula em Moçambique.

A visita oficial de Lula a Moçambique vem nas comemorações de 50 anos de relação entre os dois países. Mais cedo, o petista teve reunião bilateral com o presidente moçambicano, Daniel Chapo, e participou de evento para assinatura de acordos.

A previsão é que retorne ao Brasil ainda nesta segunda-feira.

Palavras-chave

LULA/MOÇAMBIQUE/HONORIS CAUSA/RECEBIMENTO
Política
