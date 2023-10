Lula recebe alta após cirurgia no quadril e nas pálpebras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar no domingo (1º) depois de passar por uma cirurgia no quadril e outra nas pálpebras na sexta-feira (29). Inicialmente prevista para esta segunda-feira (2) ou terça-feira (3), a equipe médica optou por antecipar sua saída devido à rápida recuperação do presidente.

A cirurgia no quadril, uma artroplastia, envolveu a substituição por uma prótese da cartilagem desgastada. Lula vinha sofrendo de dor na região do fêmur e no encaixe com o quadril há meses.

A intervenção nas pálpebras já estava planejada e foi realizada aproveitando a anestesia geral da cirurgia principal.

Em um comunicado médico divulgado neste domingo à tarde, foi declarado: "O paciente Luiz Inácio Lula da Silva, submetido em 29/9 a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia, após boa evolução clínica, encontra-se de alta hospitalar e seguirá em reabilitação ambulatorial."

Lula iniciou sua recuperação imediatamente após a cirurgia na sexta-feira. No sábado (30), os médicos relataram que ele já estava se movimentando pelo quarto e fazendo exercícios. Nos primeiros dias após a operação, o ex-presidente precisará utilizar um andador para apoiar os passos.