Médico de Lula diz que presidente deve ter alta neste domingo (1º)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi submetido a duas cirurgias - uma no quadril e uma nas pálpebras – na última sexta-feira (29), deve ter alta neste domingo (1º). A informação foi dada pelo médico Roberto Kalil, da equipe que fez a cirurgia no quadril do presidente.

Caso isso se confirme, a alta vai ocorrer antes da data prevista pela equipe médica. Inicialmente, a expectativa era de que Lula fosse liberado entre segunda (2) e terça-feira (3).

No novo boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês neste domingo (1º), a equipe que o acompanha afirma que o presidente passou a noite estável, segue em recuperação e, mais cedo "caminhou, subiu e desceu escadas, com assistência fisioterapêutica".

De acordo com a assessoria de Lula, após sair do hospital, a previsão é que ele fique as próximas três semanas despachando do Alvorada. Os médicos acreditam que, nesses primeiros dias, ele vai precisar de um andador para firmar os pés.

O presidente também deve ficar de quatro a seis semanas sem realizar viagens.