Cirurgia de quadril de Lula foi bem-sucedida, afirma o médico Roberto Kalil

O médico Roberto Kalil anunciou na tarde desta sexta-feira (29) que a cirurgia no quadril do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreu sem complicações e que ele está se recuperando bem.

Segundo o médico, Lula deve ser transferido para o quarto em poucas horas, evitando a necessidade de permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A expectativa é de que o presidente receba alta médica entre segunda-feira, dia 2, e terça-feira, dia 3.

O médico responsável pela cirurgia, Giancarlo Polesello, explicou que a fricção nos ossos do quadril de Lula era significativa. Ele provavelmente sentirá desconforto durante as próximas duas semanas, mas, esse desconforto deve diminuir nas próximas seis semanas. As dores devem ser aliviadas até a décima semana após o procedimento.

Além da cirurgia no quadril, Lula também passou por uma correção nas pálpebras. A informação sobre essa segunda intervenção não foi divulgada anteriormente, pois ainda não estava confirmada. A blefaroplastia foi realizada devido a problemas médicos que afetavam a visão de Lula, e não por razões estéticas, de acordo com Kalil.