Presidente Lula fará cirurgia no quadril para corrigir artrose nesta sexta-feira em Brasília

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma cirurgia no quadril, nesta sexta-feira (29), no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Ele será submetido à anestesia geral para o procedimento, que deve durar aproximadamente duas horas e meia e tem como objetivo corrigir uma artrose na articulação que fica entre o fêmur e a bacia. O horário exato da operação não foi informado pelo Palácio do Planalto, mas a expectativa é que Lula se interne no Hospital ainda pela manhã desta sexta.

Após o procedimento, o petista deverá ficar internado até terça-feira (3). Mesmo depois de liberado pelos médicos, ele deve permanecer em recuperação por ao menos três semanas e, inicialmente, vai trabalhar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Lula ficará de quatro a seis semanas sem poder fazer viagens.

Acompanharão a operação o médico pessoal do presidente, Roberto Kalil Filho, a médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, e mais a equipe do hospital, que não foi divulgada.

Entenda a cirurgia

O presidente Lula será submetido a uma artroplastia total do quadril, no lado direito do corpo, para o tratamento de uma artrose, que é caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reveste a articulação, levando a um atrito ósseo e uma inflamação.

Nesse procedimento, a cabeça do fêmur e o acetábulo são substituídos por implantes.

O presidente já tem realizado sessões de fisioterapia, que continuará a fazer após a cirurgia.