Lula pode passar por cirurgia no quadril; equipe médica avalia possível artrose

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter que passar por uma cirurgia no quadril em breve, após retornar de viagem ao Japão, para onde partiu na última quarta-feira (17) rumo à reunião da cúpula do G7. O procedimento depende do aval da equipe médica do presidente, que analisará melhor o caso quando Lula retornar ao Brasil.

Durante um evento em Salvador, na última semana, Lula se queixou de dores no quadril. Tanto as dores no quadril quanto a dificuldade de se movimentar são sintomas de artrose.

A equipe médica responsável pelo presidente está avaliando a necessidade de procedimento cirúrgico. Segundo o G1, Lula deve reduzir o ritmo de viagens após voltar do Japão.

Em abril, ele esteve na China, enquanto em maio foi ao Reino Unido para a coroação do rei Charles III, emendando visitas à Bahia e ao Ceará em seguida, pouco antes de partir para Hiroshima, onde a cúpula do G7 ocorre.