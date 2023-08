Lula participa da posse do novo presidente paraguaio e reforça relações bilaterais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou parae Assunção, onde estará presente na posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, na terça-feira (15). Antes da posse oficial, Lula terá um encontro na noite desta segunda-feira (14) com o presidente atual do país, Fernando Lugo.

Santiago Peña, eleito candidato do Partido Colorado, já havia realizado duas visitas a Brasília neste ano, nos dias 16 de maio e 28 de julho, oportunidades em que teve encontros com o próprio presidente Lula. Sua vitória ocorreu nas eleições de 30 de abril, com 42,74% dos votos.

A relação entre Brasil e Paraguai é vital, já que o Brasil se destaca como o principal parceiro comercial do país vizinho. O Paraguai, por sua vez, abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, superada apenas pelas que se encontram nos Estados Unidos e Portugal. Estima-se que cerca de 245 mil brasileiros estejam vivendo atualmente em território paraguaio. O escopo da relação bilateral engloba questões estratégicas para ambas as nações, como a gestão da usina Itaipu Binacional, a cooperação contra atividades ilícitas e a promoção de comércio e investimentos mútuos.

O retorno de Lula ao Brasil está programado para terça-feira. Enquanto estiver fora, a Presidência será temporariamente assumida pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A presença de Lula na posse de Santiago Peña não apenas celebra a amizade entre os países, mas também reafirma o compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais em diversos campos.