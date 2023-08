Lula sobre o novo PAC: 'Hoje começa o meu governo'

Serviço doméstico

Pesquisa do IBGE revela que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos quase o dobro do tempo gasto pelos homens.

Covid-19

Dados do Ministério da Saúde indicam que só 11,4% das crianças com idade entre 6 meses e 5 anos tomaram as duas doses da vacina.

AMAZÔNIA

SOLUÇÃO

Indicado para compor o Parlamaz - Parlamento Amazônico, o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) tem reforçado que a Amazônia não deve continuar sendo tratada como um problema, mas como solução. Essa semana Marinho subiu à Tribuna do Senado Federal para falar dos quase 30 milhões de brasileiros que habitam a região amazônica e precisam ser atendidos em meio às discussões promovidas tanto pela Cúpula da Amazônia quanto pela COP.

SOCIOAMBIENTAL

Para Marinho, o debate não deve ser só ambiental, mas socioambiental. Ele chama atenção para os indicadores sociais da capital paraense e destaca o baixo índice de tratamento de esgoto. Dados do Instituto Trata Brasil revelam que apenas 3,63% das residências contam com o serviço de saneamento.

DIREITOS

REVISTA

Um fato curioso chamou a atenção da web quando a promotora de Justiça paraense Ana Cláudia Pinho, que vem recebendo apoio de juristas e da sociedade civil para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, foi fotografada em um encontro em Belém com as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, da Suprema Corte: uma revista com capa da Turma da Mônica nas mãos da ministra Rosa Weber.

CAMPANHA

A publicação foi uma das principais atrações de uma campanha de defesa dos direitos humanos, promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), autor da ideia da revista, que utiliza a linguagem acessível das histórias em quadrinhos para transmitir valores fundamentais relacionados à ética, igualdade e respeito pelos direitos de todos. As ministras elogiaram a publicação e fizeram questão de estar com ela ao reforçarem o apoio à professora Ana Cláudia Pinho. Elas concordaram que é um bom momento para essa escolha, já que nunca houve nenhuma ministra da Amazônia no Supremo Tribunal Federal.

(J. Bosco / O Liberal)

“Hoje começa o meu governo.”

LULA, presidente da República, ao lançar o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

CICLOFAIXAS

FISCALIZAÇÃO

A revitalização de ruas, feita principalmente por ocasião dos eventos pré-cúpula da Amazônia, nos trechos que vão do Hangar ao centro de Belém, incluiu a delimitação de novas ciclofaixas pela cidade, que já nos primeiros dias após o evento voltaram a ser estacionamento de carros particulares, sem sinal de fiscalização dos órgãos competentes. Isso já ocorria na área para ciclistas delimitada na avenida Generalíssimo Deodoro, a partir do trecho com a Bernal do Couto, próximo à Santa Casa. Agora, a novíssima faixa da avenida Senador Lemos também não poderá atender aos ciclistas da cidade. A situação mais crítica é no trecho entre as travessas Pombal e Dom Pedro II, ao lado da Praça Brasil, onde está a base da Cooperativa de Táxi Brasil, com todos os seus cooperados ocupando a ciclofaixa, pintada fora do expediente deles e, segundo trabalhadores da cooperativa, sem indicação de um novo local que sirva de base para os taxistas que faziam ponto ali.

CAMISA

SABERES

As camisas marajoaras de algodão bordadas e customizadas, que têm feito sucesso depois de incorporadas ao guarda-roupa do governador Helder Barbalho, da primeira-dama Daniela Barbalho e do presidente Lula, eram um artigo raro que poderia até entrar em extinção. O motivo é a idade das bordadeiras, todas idosas, como a dona Cruz e dona Filomena, a Filó. Há muito tempo elas se disponibilizam a ensinar a arte para jovens que possam se tornar artesãs ou artesãos, mas ninguém vinha se interessando, até o sucesso das peças, principalmente durante a Cúpula da Amazônia, despertar o interesse de novos empreendedores.

QUALIFICAÇÃO

Uma delas já está negociando com uma loja de shopping de Belém para vender as camisas, mas para isso é necessário que comecem a se formar novos fornecedores, motivo pelo qual o prefeito de Soure, Guto Govêa, de olho no crescimento dessa produção, rapidamente correu atrás do Sebrae para buscar suporte para qualificar jovens bordadeiras para criação de novos designs e para manter viva a tradição marajoara.

POSTAL

EXTINÇÃO

A fala do jornalista William Waack, que viralizou ao dizer que Belém fica “no meio do mato”, além da grande repercussão nas redes gerou a busca de colecionadores por cartões-postais da cidade que tenham muito mais verde, ou seja, muito mais “mato”. Foi nesse momento que se percebeu que, ao menos em Belém, o tradicional cartão-postal com imagens da cidade é quase um item extinto, comprado mesmo hoje só por colecionadores. Por esse motivo, somente alguns exemplares de uma linha com as imagens mais comerciais, ou mais conhecidas de Belém, ainda estão sendo impressos e vendidos em poucos locais, entre eles a tradicional banca do Alvino, na praça da República, e a agência central dos Correios, na avenida Presidente Vargas.

EM POUCAS LINHAS

A notícia quente do momento nos bastidores da política paraense é que a primeira-dama de Ananindeua, deputada federal Alessandra Haber, está mesmo decidida a oficializar sua pré-candidatura à prefeitura de Belém.

Quem presenciou a fala sobre a decisão avaliou nos bastidores que com um possível cenário no qual dois bolsonaristas, os delegados Éder Mauro (PL) e Eguchi (PTB), aparentemente irão disputar o público da direita mais radical, a briga por votos vai ser bem grande.

A avaliação dessa fonte é que embora Alessandra Haber seja filiada ao MDB do governador Helder Barbalho, ela assumiu posturas alinhadas ao governo Bolsonaro em diversos momentos antes, durante e depois das eleições, já na atuação na Câmara Federal, quando votou, por exemplo, contra o Projeto de Lei das Fake News.

O governo do Estado realiza na quarta-feira (16) o primeiro grande evento preparatório, o Planejamento Estratégico de Longo Prazo – Pará 2050. Batizado de escuta social, o encontro será no auditório da Fundação Cultural do Pará (FCP) e deve reunir autoridades e representantes dos poderes Legislativo e Executivo, além de parceiros institucionais.

Uma pesquisa da Universidade Federal do Pará (UFPA) analisou o potencial dos resíduos do caroço do tucumã. Além do valor nutricional do fruto, a autora do estudo, professora Lindalva Ferreira, buscou identificar o potencial antioxidante do coproduto do tucumã agroindustrial, no intuito de aproveitá- -lo para a obtenção de novos produtos.

Será celebrada neste domingo (13) a missa em homenagem ao Dia dos Pais, às 11h, na sede do Grupo Liberal, que fica na av. Romulo Maiorana, no bairro do Marco. A cerimônia é aberta ao público e será celebrada pelo padre Wiremberg José.

O CEO da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), Ronaldo Júnior, visitou e teve reuniões com algumas das principais cervejarias regionais da Espanha e de Portugal na última semana. Ele aproveitou para discutir processos de controle de qualidade, inovação e sustentabilidade. A Inbepa fabrica a cerveja puro malte Caribeña.