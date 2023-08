Mesmo com apoio de Lula, deputado defende oitiva de indígenas no projeto Ferrogrão

"A inclusão da Ferrogrão no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) confirma vontade do governo federal em concretizar a ferrovia", declara o deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), que participou das articulações para a inclusão das obras estruturantes do Pará no PAC. No entanto, ele defende que a obra não poderá ser realizada sem garantir os direitos dos povos indígenas e demais populações afetadas. “Vamos monitorar para que obras aconteçam e acompanhar que sejam feitas as audiências públicas e debates com a populações locais (indígenas e municípios) para discutir impactos e condicionantes.

Em 2021, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu o Ferrogrão em atendimento a uma ação movida pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O motivo é que o traçado da ferrovia passa por cima da Terra Indígena Baú, dos Kayapó, no município de Novo Progresso, e sobre o Parque Nacional do Jamanxim, em Itaituba.

Inclusive, Faleiro defende que a ferrovia não deva servir somente ao transporte de carga, mas também de passageiros. O uso da ferrovia vai esvaziar a rodovia BR-163, que hoje enfrenta o tráfego pesado de caminhões de carga. “Vamos ter uma rodovia (BR-163) mais leve de andar. Os caminhoneiros temem o desemprego e o assunto enfrenta resistência, mas o Brasil não pode ficar dependente os das rodas para transporte de cargas”.

Exclusivo para grãos

A economista Eliana Zacca, assessora técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e Fundo de Desenvolvimento da Pecuária no Pará (Fundepec), afirma que a Ferrogrão não levará passageiros, pois isso exigiria que fossem feitas paradas durante o trajeto. “Normalmente uma ferrovia não tem paradas, mas vai liberar as rodovias para o tráfego possibilitando o maior escoamento para a população. O transporte das ferrovias vai tirar grande número de caminhões das estradas e vai continuar para reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera, tem apelo ambiental, além de reduzir o custo de manutenção das estradas.