Lula: Mercosul não aceitará acordos que ‘condenem’ o bloco a apenas exportar matéria-prima

Durante sua participação na cúpula do Mercosul, o presidente Lula utilizou seu primeiro discurso para expressar críticas às novas exigências ambientais apresentadas pela União Europeia no acordo de livre comércio com o bloco. Ele reforçou que não está interessado em acordos que limitem o Mercosul a ser apenas exportador de matérias-primas.

Lula enfatizou que o anexo proposto pela União Europeia em março é inaceitável e destacou a importância de estabelecer negociações com base na confiança e cooperação, em vez de desconfiança e ameaças de sanções.

"Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo", disse Lula.

O discurso ocorreu em Puerto Iguazú, do lado argentino das Cataratas do Iguaçu, diante dos presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai.

Além disso, o presidente anunciou a intenção de revisar e aprimorar os acordos com Canadá, Coreia do Sul e Singapura durante o próximo semestre, quando assumirá a presidência rotativa do Mercosul. Lula também mencionou o desejo de explorar novas oportunidades de negociação com países como China, Indonésia, Vietnã e nações da América Central e Caribe.