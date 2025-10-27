VÍDEO: Lula ganha bolo surpresa e homenagem de aniversário em jantar de gala na Malásia

Para comemorar os 80 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, preparou um jantar de gala ao aniversariante e aos os líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O evento foi realizado nesta segunda-feira (27) e contou com a surpresa de um bolo, uma orquestra de violinistas e um momento para cantar “parabéns”.

O jantar de gala faz parte do encerramento da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) que, neste ano, teve a organização do governo malaio. Além do presidente Lula, também estiveram presentes a primeira-dama Janja Lula da Silva, e os ministros de agricultura e pecuária, Carlos Fávaro; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e de Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos.

"Finalizo o dia de hoje entre novos amigos e antigos companheiros que encontrei aqui na Malásia. Chefes de Estado do Sudeste Asiático e países convidados, que fizeram uma bonita homenagem pelo meu aniversário. A todos eles, minha profunda gratidão. Espero encontrá-los em breve no Brasil, na COP 30", escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma publicação nas mídias sociais.

Aniversário de Lula

O presidente Lula faz 80 anos no dia 27 de outubro de 2025 e já é considerado o governante nacional mais velho mais velho da história brasileira, pois assumiu o mandato aos 77 anos, em 2023. Além desse recorde, ele também pode fazer história na política se conseguir reeleição ano que vem, porque Lula se tornaria o quarto chefe de Estado do continente americano a tomar posse com mais de 80 anos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)