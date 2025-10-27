Lula faz 80 anos e pode ser 4º chefe de Estado octogenário americano a governar um país

Caso consiga a reeleição no ano que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se tornar o quarto chefe de Estado do continente americano a tomar posse com mais de 80 anos. Lula, que completa oito décadas nesta segunda-feira, 27, já é o presidente mais velho da história brasileira, pois assumiu o mandato aos 77 anos, em 2023.

Lula será o presidente com mais idade a buscar a reeleição desde que este instituto foi criado, em 1996. Na última quinta-feira, 23, durante sua passagem pela Indonésia, o petista reafirmou que será candidato novamente no ano que vem. O presidente tem dito em vários eventos nos últimos meses que a única questão que terá de ser reavaliada em 2026 é sua saúde.

Mesmo se Lula perder, o recorde do presidente deve permanecer com ele. Os potenciais adversários de Lula, segundo os institutos de pesquisa, são mais novos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá 52 anos em 2027. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), por sua vez, tomaria posse com 45 anos caso vencesse a disputa pelo Planalto. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), também tomaria posse aos 45 anos caso venha a vencer a eleição, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aos 77 anos, ficando equiparado a Lula.

No dia 5 de janeiro de 2027, data da posse do eleito em 2026, Lula terá 81 anos, dois meses e nove dias de idade. Na história, somente três chefes de Estado assumiram com mais de 80 anos no continente americano. Apenas um é sul-americano: Miguel Manuel Sanclemente se tornou presidente da Colômbia aos 83 anos, 10 meses e 19 dias, em 1898. É do colombiano o recorde de presidente mais velho de todos os tempos ao tomar posse em país americano.

O segundo é Cournelius Alvin Smith, que foi governador-geral das Bahamas, arquipélago caribenho, entre 2019 e 2023, tomando posse aos 82 anos, 2 meses e 21 dias.

Raúl Castro, irmão do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, foi eleito para um segundo mandato na liderança de Cuba em 2013, aos 81 anos e oito meses de idade. Diferentemente das eleições brasileiras, Castro foi o único candidato do pleito, já que o território cubano é governado por um sistema autoritário de partido único.

Assim como no Brasil, os Estados Unidos são liderados atualmente pelo presidente mais velho a tomar posse. Em 20 de janeiro deste ano, Donald Trump tinha 78 anos, 7 meses e 6 dias de idade. Ele não poderá entrar na lista, pois, segundo as leis daquele país, um presidente não pode ser eleito para um terceiro mandato.

Lula inclusive citou as idades próximas entre os dois para detalhar os bastidores do primeiro telefonema que teve com Trump, em 6 de outubro. Segundo o petista, pelo presidente dos Estados Unidos ser ligeiramente mais jovem, ele poderia "falar mais grosso" com o norte-americano.

"Eu comecei a conversar com o Trump assim: 'Eu estou completando 80 anos de idade e você vai completar 80 anos dia 14 de junho'. Ele é mais novo do que eu, portanto eu tenho idade de falar mais grosso com ele", afirmou Lula durante o lançamento do novo crédito imobiliário para a classe média em São Paulo.

De acordo com Tiago Valenciano, cientista político da Universidade Federal do Paraná (UFPR), posse presidencial após os 80 anos é rara porque, normalmente, a chefia do Executivo nacional é o último passo da carreira de políticos entre 40 e 60 anos. Segundo o especialista, o caso de Lula é diferente, pois, diante da escassez de nomes no PT, a conjuntura política fez com que o presidente, que havia deixado de disputar eleições em 2010, aos 65 anos, voltasse às urnas.

"Normalmente a Presidência da República ou o comando de um país é um término de uma carreira. Não é uma continuidade de uma carreira ou a volta de uma de carreira. Ela seria o coroamento de uma carreira já existente", afirma Valenciano.