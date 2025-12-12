PF faz nesta sexta-feira perícia médica em Augusto Heleno por ordem de Moraes

Peritos da Polícia Federal (PF) realizarão nesta sexta-feira, 12, a perícia médica do general da reserva Augusto Heleno. O exame está agendado para as 9h, em Brasília, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O general Augusto Heleno encontra-se preso no Comando Militar do Planalto. Ele foi condenado a 21 anos de prisão no julgamento da ação penal que apurou a trama golpista.

A solicitação de um laudo pela PF decorre de "informações contraditórias" nos autos, segundo o ministro Moraes. Esta situação impede, no momento, a análise do pedido da defesa para a concessão de prisão domiciliar.

Detalhes da perícia médica de Heleno

A decisão do ministro Alexandre de Moraes estabelece que a perícia depende da "efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular)". Esta comprovação é vital para o prosseguimento do caso.

Moraes determinou uma avaliação clínica completa, incluindo análise do histórico médico do general. Exames laboratoriais, como função tireoidiana e níveis de vitamina B12, também foram solicitados.

Além disso, a perícia incluirá exames neurológicos e neuropsicológicos. O ministro também permite que sejam realizados, se necessário, exames de imagem como ressonância magnética e PET Scan, ou outros procedimentos adequados.

O objetivo principal da avaliação é verificar a memória e outras funções cognitivas de Heleno. Será analisado o grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, bem como os cuidados necessários para a manutenção da integridade física e cognitiva.

A perícia também deverá indicar a necessidade, ou não, de supervisão contínua para o general da reserva. Todos esses procedimentos visam clarear o real estado de saúde do réu.