Edição do Dia
Política

Política

Carlos Bolsonaro afirma que estado de saúde de Jair Bolsonaro 'piora a cada dia'

Vereador publicou vídeo dizendo que o ex-presidente, preso na Superintendência da PF em Brasília, precisa de cuidados médicos 24 horas por dia

O Liberal
fonte

Carlos também citou riscos relacionados ao refluxo, afirmando que uma eventual broncoaspiração poderia levar a um agravamento grave do quadro (Divulgação)

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta sexta-feira (12) uma mensagem nas redes sociais em que comenta o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

Na postagem, o parlamentar diz que não pretendia divulgar um vídeo que expõe o ex-presidente em “mais uma situação terrível”, mas afirma que decidiu tornar o conteúdo público por considerar necessário mostrar as condições de saúde do pai. Segundo ele, as imagens revelam “reflexos da facada” sofrida por Bolsonaro em 2018.

 

image Moraes pede perícia da PF para decidir se libera cirurgias de Bolsonaro
A avaliação será conduzida por médicos da Polícia Federal e deverá ocorrer no prazo de 15 dias

image Carlos Bolsonaro renuncia ao mandato de vereador no Rio para disputar vaga ao Senado por SC
Vereador há 24 anos no Rio de Janeiro, Carlos planeja, pela primeira vez, deixar o Estado berço do bolsonarismo para se candidatar a um cargo fora dos limites cariocas.

“É doloroso demais encarar aquilo que meus próprios olhos veem diariamente, quando estou com ele. Mas a realidade é impossível de ignorar”, escreveu. Carlos Bolsonaro afirma ainda que não se trata de um episódio isolado e que a situação se repete com frequência.

O vereador declarou que o ex-presidente precisa de cuidados especiais de forma permanente e que o quadro clínico estaria se agravando nos últimos meses. “Existem episódios muito mais graves do que os que aparecem nesse vídeo, e eles representam risco real e imediato à sua vida”, disse.

Carlos também citou riscos relacionados ao refluxo, afirmando que uma eventual broncoaspiração poderia levar a um agravamento grave do quadro. “Se ele broncoaspirar por causa do refluxo constante, ele vai morrer com a crescente pressão sofrida paulatinamente nos últimos tempos”, afirmou.

Ao final da publicação, o parlamentar reforçou a necessidade de acompanhamento médico contínuo e de um ambiente adequado para o tratamento do ex-presidente. “Sem cuidados médicos contínuos, acompanhamento ininterrupto e ambiente adequado, estamos diante de uma tragédia anunciada”, concluiu.

