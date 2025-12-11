Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes pede perícia da PF para decidir se libera cirurgias de Bolsonaro

A avaliação será conduzida por médicos da Polícia Federal e deverá ocorrer no prazo de 15 dias

Estadão Conteúdo
fonte

O ministro afirmou que Bolsonaro tem atendimento médico em tempo integral, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quinta-feira, 11, uma perícia médica oficial da Polícia Federal antes de decidir se autoriza as cirurgias solicitadas pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). O laudo deve ser apresentado em até 15 dias.

Em seu despacho, o ministro afirma que, quando foi preso, no dia 22 de novembro, o ex-presidente foi submetido ao exame médico-legal e que a avaliação não apontou "qualquer condição médica que indicasse a necessidade de imediata intervenção cirúrgica".

VEJA MAIS 

image Câmara notifica Eduardo Bolsonaro e Ramagem sobre prazos para defesa em processos de cassação
Parlamentares estão nos EUA; um por faltas e outro por condenação, enfrentam prazos distintos para defesa

image Justiça suspende benefícios vitalícios de Bolsonaro durante prisão
Apenas no primeiro semestre de 2025, esses gastos somaram R$ 521.073,00 e desde 2023, o montante ultrapassa R$ 4 milhões

"Desde aquele momento, não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida com Jair Messias Bolsonaro", diz o despacho.

O ministro afirmou ainda que Bolsonaro tem atendimento médico em tempo integral, em regime de plantão, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

"Ressalte-se, ainda, que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há 3 (três) meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica", escreveu Moraes.

Nesta semana, a defesa do ex-presidente pediu que ele deixe a carceragem da PF e seja removido ao hospital DF Star, em Brasília, para passar por duas cirurgias - uma para o tratamento do quadro de soluços e outra para tratar complicações de uma hernia inguinal.

Segundo o pedido, acompanhado de relatórios médicos, há necessidade de uma internação hospitalar "imediata" por 5 a 7 dias para os dois procedimentos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO

PRISÃO

DEFESA

CIRURGIAS

PEDIDO

MORAES

PERÍCIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal

13.12.25 20h22

Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli

13.12.25 18h27

ATO

Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

O ato será realizado neste domingo (14) em Copacabana

13.12.25 17h02

PROSPERIDADE

Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul

Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

13.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda