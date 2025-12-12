PF faz buscas contra assessora de Arthur Lira na Câmara para apurar desvios de emendas

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira, 12, contra uma assessora do ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL). A operação investiga suspeitas de desvios de recursos por meio de emendas parlamentares.

O alvo da operação é Mariângela Fialek, considerada braço-direito de Lira para a viabilização de emendas parlamentares. Ela foi assessora técnica da Presidência da Câmara durante a gestão do deputado.

Atualmente, de acordo com o portal da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialek é lotada na liderança do Partido Progressistas (PP). O deputado Arthur Lira foi procurado para comentar a operação.

Detalhes da Operação Transparência

A Operação Transparência foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi consultada e concordou com as buscas.

A investigação teve início a partir de um depoimento prestado pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que acusou Lira de manipular o orçamento secreto. O deputado José Rocha (União-BA), ex-presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, também foi ouvido pela PF.

Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão em Brasília. Um dos mandados é no gabinete de trabalho de Mariângela na Câmara dos Deputados.

Os crimes investigados são peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção, relacionados aos supostos desvios de recursos.