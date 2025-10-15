Capa Jornal Amazônia
Lula brinca sobre conversa com Trump: 'Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica'

Durante discurso no Rio de Janeiro pelo Dia dos Professores, Lula comentou o encontro rápido com o presidente norte-americano na ONU e mencionou futuras negociações entre Brasil e EUA

Hannah Franco
fonte

Presidente Lula comenta conversa com Trump e prevê futuras negociações com os EUA. (Ricardo Stuckert/Facebook Trump)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez brincadeira sobre a conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Em discurso nesta quarta-feira (15/10), no Rio de Janeiro, durante a comemoração do Dia dos Professores, Lula relembrou o diálogo e provocou risos ao afirmar que entre os dois “não pintou química, pintou uma indústria petroquímica”.

"Quando fui falar com o (Donald) Trump, não conhecia ele, a gente estava de mal. Tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe. Então ele me ligou e eu disse que queria estabelecer uma conversa sem liturgia", contou o presidente, em tom de brincadeira. "Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã ainda vamos ter uma conversa de negociação."

Lula não deu detalhes sobre a reunião mencionada, mas a referência deve ser à conversa que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, as equipes técnicas dos dois países já se reúnem nesta quarta para um encontro preliminar que servirá de filtro para negociações sobre o tarifaço dos Estados Unidos para o Brasil.

A grande questão agora é definir quais temas os EUA colocarão na mesa: se apenas itens econômicos, ligados à taxação determinada por Trump e futuras trocas comerciais, ou também sanções a autoridades domésticas.

O presidente brasileiro aproveitou ainda para criticar, sem citar nominalmente, o deputado Eduardo Bolsonaro: "Chega de cidadãos indo para os EUA tentar inflar os americanos contra nós", afirmou.

Elogios de Trump a Lula e breve encontro na Assembleia

Em setembro, o presidente norte-americano elogiou Lula, chamando-o de “homem muito agradável” e dizendo ter tido “uma química excelente” durante o breve encontro de cerca de 20 a 30 segundos na ONU. Trump discursou logo após Lula e afirmou que as tarifas aplicadas contra o Brasil e outros países são uma questão de defesa da soberania e segurança dos EUA, contra aqueles que “tiraram vantagens por décadas” durante governos anteriores.

“Encontrei o líder do Brasil ao entrar aqui e falei com ele. Nos abraçamos. As pessoas não acreditaram nisso. Nós concordamos que devemos nos encontrar na próxima semana. Foram cerca de 20 segundos. Conversamos e concordamos em conversar na próxima semana”, disse Trump.

“Eu gosto dele e ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto. Mas tivemos, ali, esses 30 segundos. Foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal”, acrescentou.

