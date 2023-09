Lula afirma ter conversado com presidente da Áustria sobre a COP 30 em Belém

Em uma postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter conversado com Alexander van der Bellen, presidente da Áustria, sobre a COP 30, que será realizada em Belém em 2025.

No encontro bilateral nos Estados Unidos, o australiano, segundo Lula, disse que empresas do seu país estão interessadas em “oportunidades de investimento no Brasil”.

O presidente do Brasil abriu os debates na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, destacando em boa parte do discurso a emergência climática.