Lindbergh: prisão preventiva de Bolsonaro é evidência de que lei alcança todos

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que a prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro pela Polícia Federal, neste sábado, 22, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, mostra que "a lei alcança a todos." "A prisão preventiva cumpre mandado expedido pelo STF e evidencia que, diante de risco concreto à ordem pública e de manipulação política do processo, a lei alcança todos, inclusive o ex-presidente. O trânsito em julgado se aproxima e abre caminho para o início do cumprimento da pena. Bolsonaro preso!", escreveu Lindbergh.

Segundo o parlamentar, a "vigília" convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o período da noite contribuiu para a decisão, porque buscava criar um "clima de intimidação" contra o STF e a PF.

Na sexta-feira, 21, Flávio convocou o ato para o Jardim Botânico, bairro de Brasília onde fica a casa do ex-presidente, em um vídeo no qual convidava pessoas a "lutar pelo País" e "invocar o Senhor dos Exércitos."

"A mobilização buscava criar clima de intimidação ao STF e à PF, reforçando o risco de desestabilização institucional e de interferência no andamento do processo, com a realização de aglomeração para impedir a prisão definitiva, inclusive com armas de fogo, além de indicar possível intenção de fuga, por violação da tornozeleira eletrônica", escreveu Lindbergh.