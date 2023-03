José Roberto e Flávia Arruda anunciam separação após quase 16 anos de casamento

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e a ex-deputada federal Flávia Arruda (PL) estão separados. O fim do casamento de quase 16 anos ocorreu em novembro do ano passado, mas foi confirmado nesta terça-feira (21) pelos dois. Flávia afirmou que ela e José Roberto mantém uma "relação de respeito e amizade".

"Temos duas filhas ainda crianças e nos respeitamos muito. Muita história de luta juntos”, declarou a ex-deputada federal.

O dois começaram um relacionamento durante mandato de Arruda como governador do Distrito Federal, quando ele tinha 53 anos e ela, 26.

Em 2014, Flávia estrou na política como candidata a vice-governadora na chapa de Jofran Frejat, político que morreu em novembro de 2020.

Quatro anos depois, foi eleita deputada federal pelo DF com 121.340 votos. Em 2021, aceitou o convite para assumir a chefia da Secretaria de Governo na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Nas últimas eleições, ela concorreu ao Senado, mas não foi eleita - ficou em segundo lugar na disputa, com 429.676 votos, o equivalente a 27,02%. .