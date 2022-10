Ex-ministra Damares Alves é eleita senadora do DF com 600 mil votos

Damares Alves (Republicanos), a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos venceu a disputa ao Senado pelo Distrito Federal, neste domingo (2), onde ocorre as Eleições 2022. O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h03, com 90,66% das seções apuradas. A candidata do Republicanos estava concorrendo com a ex-secretária Flávia Arruda (PL).

Até as 19h06, Damares somava 644.904 votos (45,04%), contra 383.541 de Arruda (26,79%). A nova senadora do DF teve mais de 600 mil votos. Já Flávia Arruda (PL) 383.541 votos e Rosilene Corrêa (PT) 323.021 mil votos.