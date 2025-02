Jair Bolsonaro fica em primeiro lugar em vaga para professor de educação física

O nome Jair Messias Bolsonaro apareceu em primeiro lugar em uma lista de classificação de um processo seletivo para o cargo de professor de educação física de São Mateus, no Espírito Santo. Autoridades locais apuram se alguém usou, de má-fé, o nome do ex-presidente ou se é o nome real do candidato.

A prefeitura lançou um edital para contratação de professores em designação temporária para atuação na rede de ensino municipal. O edital com os nomes aptos para as oportunidades nas escolas capixabas foi divulgado na última segunda-feira, 27.

O primeiro nome da lista, com a maior pontuação, foi de Jair Messias Bolsonaro. Ele aparece com 75 pontos e apto para ocupar o cargo de professor de Educação Física. Jair, de 29 anos, se apresenta com licenciatura plena na disciplina, cursos em educação de campo e com registro no CREF-ES (Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo).

O secretário de educação de São Mateus, Edson Pirola, acredita que não existe ninguém com o nome semelhante e que a pessoa agiu intencionadamente. É uma tremenda falta de respeito com todos. Já sabemos que essa pessoa agiu de má-fé, ela usou documentos falsos, isso é falsidade ideológica. Nós já começamos a tomar todas as providências para fazer cumprir a lei nesses casos. Nossa equipe já foi confeccionar o boletim de ocorrência e vamos adotar medidas para responsabilizar o autor”, destacou Pirola, ao UOL.