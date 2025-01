Seduc convoca novos professores aprovados no PSS 03/2024

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) do Pará divulgou uma nova lista de convocação para professores classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 03/2024.

Os candidatos convocados devem enviar a documentação exigida nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025.

A relação dos convocados está disponível no site oficial da Seduc. Os professores selecionados atuarão na educação básica em diversas regiões do estado.

Os convocados devem enviar para análise prévia e habilitação da assinatura contratual os seguintes documentos: atestado de aptidão física e mental, certidão de antecedentes criminais (estadual e federal) e comprovante de atualização cadastral do E-Social, que pode ser obtido no site de consulta cadastral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, deve ser apresentado diploma de graduação, histórico escolar, certificados de cursos de capacitação realizados nos últimos cinco anos, e comprovação de experiência profissional na área.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emilly Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)