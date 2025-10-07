Capa Jornal Amazônia
Jader Filho destaca região norte com R$ 9,3 bilhões em investimentos

Durante Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) Jader falou de ações do Ministério das Cidades

Madson Sousa / Especial para O Liberal

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, participou nesta terça-feira, 7, de uma Audiência Pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado Federal, onde falou das principais ações desempenhadas pelo órgão desde o início do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro destacou os investimentos na região Norte que chegam a R$ 9,3 bilhões com mais de 330 municípios atendidos. 

A região norte é a terceira maior em investimentos dentro do Ministério das Cidades. Quem lidera a lista é o nordeste com R$ 28,9 bilhões, seguido pelo sudeste com R$ 27,6 bilhões. Completam a lista o sul com R$ 7,9 bilhões e o centro-oeste com 4,5 bilhões, totalizando 3617 cidades brasileiras atendidas. 

Durante a comissão, o ministro lembrou da inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Una, em Belém, na semana passada, durante visita do presidente Lula as principais obras em preparação da capital paraense para a 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada no próximo mês. Jader Filho lembrou que a obra era de 2007 e ficou anos parada.

Segundo ele, a obra empregou cerca de 1.500 trabalhadores e representa um avanço importante na política de saneamento básico da capital.

Obras devem deixar um legado em infraestrutura, mobilidade e saneamento

A ETE recebeu R$134 milhões em investimento e deve impactar mais de 90 mil moradores dos bairros do Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina. O empreendimento tem capacidade para tratar até 475 litros de esgoto por segundo nesta primeira etapa, podendo atender até 350 mil moradores. 

O requerimento para convocar o ministro para a Audiência Pública partiu da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) e da senadora Augusta Brito (PT-CE). A comissão discutiu políticas do Ministério, sua integração com o desenvolvimento regional e o turismo, e avaliação de diretrizes, desafios e oportunidades para promover o desenvolvimento urbano sustentável no país. 

O ministro destacou que o Governo Federal tem atualmente 1,8 milhão de casas contratadas desde a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, em 2023 e destes, 1,1 milhão já estão em obras. Jader Filho lembrou que o presidente Lula havia prometido que em seu governo teria até o final do seu mandato, 2 milhões de contrações no programa habitacional, mas que essa meta já será alcançada esse ano. O objetivo agora do Ministério das Cidades é chegar em dezembro de 2026 com 3 milhões de contrações. 

“Nós fizemos uma ampliação para que as obras possam acontecer na região norte do país, todos os estados da região norte, uma ampliação do valor do Minha Casa, Minha Vida em 10%. Então todas as obras na região norte do Brasil o preço está majorado em 10% isso para justificar o custo amazônico, que envolve deslocamento para chegar material de construção, temos o frete, então isso já está precificado”, apontou Jader Filho. 

Outro ponto destacado foi os investimentos em saneamento básico que segundo o ministro somam mais de R$ 50,5 bilhões em todo o Brasil. Também lembrou dos programas de drenagem, manejo de águas, esgoto e resíduos com mais de 800 cidades beneficiadas dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e mais de R$ 24 bilhões investidos. 

“O Brasil precisa compreender a realidade do País, vivemos em um continente, e o Brasil é absolutamente diverso, por isso, precisa ter diversas possibilidades, o que cabe para o Rio de Janeiro, não cabe na minha Belém ou lá em Manaus”, lembrou Jader. 

O ministro falou também da caravana das periferias, uma novidade implantada durante essa gestão do presidente Lula, que visa a mobilização de agentes territoriais como associações, coletivos, grupos e agentes individuais que atuam em território periférico. A ação tem por objetivo conhecer e reconhecer agentes territoriais, integrando suas iniciativas às políticas públicas intersetoriais.

