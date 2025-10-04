Capa Jornal Amazônia
COP 30

Obras visitadas por Lula no Pará somam mais de R$ 2,3 bilhões em investimentos

Obras devem deixar um legado em infraestrutura, mobilidade e saneamento

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Lula durante visita ao Parque da Cidade ao lado do governador Helder Barbalho (Thiago Gomes / O Liberal)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu agenda no Pará entre quinta (2) e sexta-feira (3), com entregas de obras em Breves, no arquipélago do Marajó, e em Belém. Juntas, as intervenções somam mais de R$ 2,3 bilhões em investimentos e devem deixar um legado em infraestrutura, mobilidade e saneamento, especialmente na capital paraense, que sediará a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro.

No arquipélago do Marajó, Lula entregou a creche Professor Afonso Brito da Cruz, cuja obra iniciou em 2011 e ficou paralisada por anos. Segundo informações divulgadas pelo Governo Federal, a creche foi contemplada com investimento de R$126,9 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), junto com outras 100 obras que estavam paralisadas na região. 

“Minha obsessão é fazer a educação ser cada vez mais primorosa, porque eu tenho certeza que as mães que estão aqui, os pais, a única coisa que eles querem para os filhos não é deixar riqueza, é deixar educação, é formar os seus filhos”, disse o presidente na cerimônia que marcou anúncio de novos investimentos e a entrega simbólica de outras unidades escolares em Breves como parte da estratégia do Novo PAC.

Em Belém, Lula desembarcou com objetivo de vistoriar algumas das principais intervenções na cidade em preparação para a COP 30. Em reiteradas vezes, o presidente destacou que os investimentos estão mudando a cara da cidade e que os benefícios ficarão para os moradores. 

Ao lado do governador Helder Barbalho, Lula inaugurou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Una com investimento superior a R$ 134 milhões, que deve impactar diretamente mais de 90 mil moradores dos bairros do Marco, São Brás, Sacramenta, Telégrafo, Pedreira, Fátima, Umarizal, Reduto, Nazaré e Campina. 

“Nós temos uma outra Belém, uma Belém que a partir dessas obras se transforma numa Belém melhor. Não é uma Belém que resolveu todos os seus problemas, ainda temos muitos problemas para serem resolvidos, mas avançamos muito”, destacou o ministro das cidades Jader Filho.

Para quem vive nesses bairros, os benefícios serão sentidos para muito além da COP 30. O saneamento básico está intimamente ligado às discussões climáticas, já que as mudanças no clima como secas e até enchentes influenciam. O professor Hudson Castro mora no bairro da Pedreira e acredita que a entrega da Estação de Tratamento de Esgoto é um legado concreto da COP.

“A entrega traduz em ação aquilo que normalmente fica só no discurso: sustentabilidade com impacto direto na vida das pessoas. No bairro da Pedreira, esta obra significa menos esgoto a céu aberto, mais saúde pública e mais dignidade. É muito dito que a COP 30 veio para marcar compromissos globais, mas acredito que obras como essa deixam evidente que, sim, é possível transformar compromissos em realidade local, literalmente na porta da nossa casa.”

image Lula em agenda nas obras da COP 30 em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

Outra obra entregue foi o Parque Linear da Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, com um investimento de R$ 312,2 milhões do governo federal, o espaço tem quase 24 mil metros quadrados de área e foi completamente revitalizado ao longo de 1,2 quilômetro de canal. Na cerimônia, o governo federal também entregou o sistema de coleta e tratamento de esgoto do Ver-o-Peso, resultado de uma parceria com o governo do estado e um investimento de mais de R$ 12,3 milhões de reais.

“Um impacto muito positivo em várias perspectivas, na medida em que a obra valoriza ainda mais o espaço público e externaliza o investimento público no setor urbanístico da cidade e consequentemente fomenta a economia local gerando emprego e renda, assim como também reforça a segurança pública e a efetividade da manutenção e preservação do local, assim como também valoriza os imóveis privados dos munícipes que moram nos bairros e arredores”, aponta o morador do bairro do Reduto, Ergleson Nunes.

Durante visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União, no bairro do Marco, o presidente Lula mais uma vez frisou que “quando a COP sair, cada centavo que nós colocamos aqui é do povo de Belém. Aí, ninguém tira mais”, destacando o caráter de legado permanente das obras na vida das pessoas. 

O governador Helder Barbalho também destacou a importância das obras como legado que contempla Belém e todo o estado. “Nós não estamos querendo fazer obra para a COP, nós nos aproveitamos da COP para trazer obra para Belém e trazer obra para o estado do Pará. Essas obras não são para os gringos, não são para os turistas, estas obras são para o povo do Pará, para melhorar a vida das pessoas.”

No Porto Futuro II, Lula e uma comitiva de autoridades visitaram as instalações do espaço que recebeu R$ 568 milhões em investimento, revitalizando antigos armazéns e transformando o local em mais um ponto turístico da capital. O espaço também abriga o Museu das Amazônias que já abre com uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado (1944-2025)  com a mostra “Amazônia”, composta por 350 fotos e sete vídeos. 

“O Museu das Amazônias pode ser um marco importante para Belém e para a região, mas só se o investimento realmente chegar à população. O meu receio é ele virar um espaço de vitrine, pensado para turista e para a elite, sem diálogo com a cidade real. Se esses milhões foram gastos apenas em estrutura monumental, sem garantir acesso gratuito, programação inclusiva, participação das comunidades amazônicas e sustentabilidade no longo prazo, a gente vai ter um museu bonito, mas vazio de sentido social”, pontuou o auxiliar de cartório Phylippe Pinto.

Também como parte da agenda de visitas, Lula conheceu as instalações do Parque da Cidade, que transformou o espaço de um antigo aeroclube em um dos maiores equipamentos públicos do Brasil. A obra é grandiosa também no valor investido: R$ 980 milhões. O local abrigará as duas principais áreas da COP 30: a Zona Azul, restrita às delegações oficiais e negociações, e a Zona Verde, que terá acesso livre ao público.

Veja os valores das obras visitadas pelo presidente Lula:

Creche em Breves: R$126,9 milhões do Novo PAC;

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Una: R$ 134 milhões;

Parque Linear da Doca: R$ 312,2 milhões;

Sistema de coleta e tratamento de esgoto do Ver-o-Peso: R$ 12.370.495,44;

Canal da União: R$168.070.186,62;

Museu das Amazônias: R$ 84 milhões de reais;

Porto Futuro 2: R$ 568 milhões;

Parque da cidade: R$980 milhões 

COP 30
.
Logo portal oliberal

