Índice de Percepção da Corrupção: Brasil segue estagnado e ocupa 107ª posição em 2025

O Brasil manteve, em 2025, a pior colocação de sua série histórica no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), divulgado pela Transparência Internacional. O país registrou 35 pontos em uma escala de 0 a 100 e ocupou a 107ª posição entre 182 países e territórios avaliados. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (10), é considerado o principal indicador global de percepção da corrupção no setor público.

Os países mais bem avaliados em 2025 foram Dinamarca (89 pontos), Finlândia (88) e Cingapura (84), enquanto Somália e Sudão do Sul (9 pontos cada) e Venezuela (10) ocuparam as últimas posições do ranking.

VEJA MAIS

O IPC é construído a partir da avaliação de especialistas, pesquisadores e executivos, com base em até 13 indicadores independentes que medem a percepção sobre corrupção no setor público. No caso brasileiro, foram considerados oito indicadores, os mesmos utilizados na edição anterior.

De acordo com a Transparência Internacional, o desempenho brasileiro mantém o país distante dos padrões observados em nações com maior integridade institucional. O relatório também aponta uma tendência de aumento da percepção de corrupção em democracias consolidadas, como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, além de países da Europa Ocidental, entre eles Reino Unido, França e Suécia.

Série histórica

A pontuação repete a segunda pior nota do Brasil desde o início da série histórica, em 2012, e representa uma variação de apenas um ponto em relação a 2024, considerada estatisticamente irrelevante pela organização. Segundo a Transparência Internacional, o resultado indica um cenário de estagnação e mantém o país abaixo da média global e da média das Américas, ambas de 42 pontos.

Além do ranking, a ONG divulgou o relatório Retrospectiva 2025, que aponta o avanço da infiltração do crime organizado no Estado brasileiro e cita casos de macrocorrupção envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Banco Master. O documento também destaca o crescimento do volume de emendas parlamentares, que superaram R$ 60 bilhões no orçamento de 2026, e avalia que o fenômeno amplia o controle do Legislativo sobre os recursos públicos.

Dez países mais bem avaliados

• Dinamarca — 89 pontos

• Finlândia — 88 pontos

• Cingapura — 84 pontos

• Nova Zelândia — 81 pontos

• Noruega — 81 pontos

• Suécia — 80 pontos

• Suíça — 80 pontos

• Luxemburgo — 78 pontos

• Holanda — 78 pontos

• Alemanha — 77 pontos

Dez países com pior avaliação

• Coreia do Norte — 15 pontos

• Síria — 15 pontos

• Nicarágua — 14 pontos

• Sudão — 14 pontos

• Eritreia — 13 pontos

• Líbia — 13 pontos

• Iêmen — 13 pontos

• Venezuela — 10 pontos

• Somália — 9 pontos

• Sudão do Sul — 9 pontos

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia