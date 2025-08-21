Imaginem o quanto um 4º mandato iria incomodar a oposição, diz Lula em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou nesta quinta-feira (21) que pretende se candidatar à reeleição em 2026. Ele costuma afirmar que a decisão dependerá da avaliação de sua saúde. Em Sorocaba (SP), pediu aos apoiadores que imaginassem a reação da oposição caso tivesse um quarto mandato.

"Se preparem para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse o presidente.

VEJA MAIS

Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (23) mostrou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos percentuais.

Sobre sua saúde, Lula afirmou que, aos 79 anos, possui mais resistência física do que aos 65, quando deixou a Presidência. "Hoje, consigo andar 30 minutos a seis quilômetros por hora, e 30 minutos a oito quilômetros por hora, sem cansar", declarou.

Nesta quinta, o presidente entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e integram os investimentos do Novo PAC Saúde.