Imaginem o quanto um 4º mandato iria incomodar a oposição, diz Lula em SP

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta (23) aponta vantagem de Lula sobre todos os adversários de direita em segundo turno

Estadão Conteúdo
fonte

Lula afirmou que, aos 79 anos, possui mais resistência física do que aos 65, quando deixou a Presidência (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reiterou nesta quinta-feira (21) que pretende se candidatar à reeleição em 2026. Ele costuma afirmar que a decisão dependerá da avaliação de sua saúde. Em Sorocaba (SP), pediu aos apoiadores que imaginassem a reação da oposição caso tivesse um quarto mandato.

"Se preparem para a seguinte questão. Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse o presidente.

VEJA MAIS 

image Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País
O presidente também criticou a postura de banqueiros em relação às políticas de inclusão social do governo

image Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026
Pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro

Uma pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (23) mostrou que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos percentuais.

Sobre sua saúde, Lula afirmou que, aos 79 anos, possui mais resistência física do que aos 65, quando deixou a Presidência. "Hoje, consigo andar 30 minutos a seis quilômetros por hora, e 30 minutos a oito quilômetros por hora, sem cansar", declarou.

Nesta quinta, o presidente entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e integram os investimentos do Novo PAC Saúde.

Palavras-chave

LULA

SP

EVENTO

ELEIÇÕES

2026
Política
.
