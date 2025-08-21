Capa Jornal Amazônia
Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre candidatos da direita em simulações de segundo turno para as eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21. O levantamento testou nove cenários, e em oito deles - comparáveis a rodadas anteriores - o petista avançou sobre seus adversários.

Foram avaliados os governadores Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo. O instituto também incluiu quatro integrantes da família Bolsonaro: o ex-presidente Jair, a ex-primeira-dama Michelle, além dos filhos Eduardo e Flávio, todos filiados ao PL.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 519 municípios entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Entre os nomes da direita, Tarcísio apresenta numericamente o melhor desempenho em um eventual segundo turno contra Lula. Segundo a pesquisa, o governador paulista soma 35% das intenções de voto, contra 43% do presidente - diferença de 8 pontos porcentuais. Na sequência vem Ratinho Jr., com 34% das intenções frente a 44% do presidente, o que amplia a diferença para 10 pontos.

A pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro. Num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro - cenário improvável, já que ele está inelegível -, o petista registra 47% das intenções de voto, contra 35% do ex-presidente. O mesmo porcentual é mantido contra Michelle e Eduardo Bolsonaro: enquanto Lula soma 47%, a ex-primeira-dama aparece com 34% e o deputado federal licenciado, com 32%.

O pior desempenho é o do senador Flávio Bolsonaro, que alcança apenas 32% das intenções de voto, diante de 48% de Lula. Foi também o único cenário em que o presidente não ampliou a vantagem, já que o nome do senador não constava no levantamento anterior.

Nos cenários contra outros governadores, Lula registra 46% contra 32% de Zema e contra 30% de Leite; diante de Caiado, a vantagem é de 47% a 31%.

Em relação à pesquisa anterior, publicada em julho, Lula só não cresceu acima da margem de erro no confronto com Tarcísio. O petista passou de 41% para 43%, enquanto o governador paulista caiu de 37% para 35%. A diferença entre os dois, portanto, aumentou de 4 para 8 pontos porcentuais.

No mesmo período, a maior variação ocorreu no embate entre Lula e Eduardo Leite. O governador gaúcho recuou de 36% para 30%, enquanto Lula subiu de 41% para 46%, ampliando a distância de 5 para 16 pontos.

Já a diferença entre Lula e Ronaldo Caiado passou de 9 para 16 pontos, também em favor do petista.

Política
.
