Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve opinar sobre a política brasileira. Durante a entrega de unidades odontológicas em Sorocaba (SP), ele destacou a qualidade dos dentistas brasileiros.

"Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, têm a qualidade de dentistas que nós temos", afirmou Lula.

O presidente também criticou a postura de banqueiros em relação às políticas de inclusão social do governo. "Quando um governo investe 400 bilhões de reais em políticas de inclusão social, tem gente que não gosta e acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros pensam: para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca", disse.

Nesta quinta, Lula entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e fazem parte dos investimentos do Novo PAC Saúde.