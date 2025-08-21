Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País

O presidente também criticou a postura de banqueiros em relação às políticas de inclusão social do governo

Estadão Conteúdo
fonte

Lula critica Trump e banqueiros e destaca qualidade dos dentistas brasileiros durante entrega de unidades odontológicas móveis (Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve opinar sobre a política brasileira. Durante a entrega de unidades odontológicas em Sorocaba (SP), ele destacou a qualidade dos dentistas brasileiros.

"Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, têm a qualidade de dentistas que nós temos", afirmou Lula.

VEJA MAIS 

image Genial/Quaest: Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026
Pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro

image Alex Soros: Ação de Trump contra Brasil é tentativa, contra Lula, de mudar regime

O presidente também criticou a postura de banqueiros em relação às políticas de inclusão social do governo. "Quando um governo investe 400 bilhões de reais em políticas de inclusão social, tem gente que não gosta e acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros pensam: para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca", disse.

Nesta quinta, Lula entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e fazem parte dos investimentos do Novo PAC Saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

SP

EVENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

RIBEIRINHOS

Minha Casa Minha Vida vai construir 45 casas na Ilha do Combu, em Belém

Projeto pioneiro no Brasil terá investimento de R$ 33 milhões e deve entregar unidades antes da COP 30

21.08.25 12h15

Lula

Durante evento em SP, Lula critica banqueiros e intromissão de Trump na política do País

O presidente também criticou a postura de banqueiros em relação às políticas de inclusão social do governo

21.08.25 12h08

Voto impresso

'Voto impresso deve cair em plenário', prevê relator do Código Eleitoral

O texto também altera a Lei da Ficha Limpa, fixando em oito anos o prazo de inelegibilidade a partir de janeiro do ano seguinte à condenação

21.08.25 12h08

MBL

MBL rompe com Tarcísio e deixa vice-liderança na Alesp

O rompimento do MBL com Tarcísio era esperado, já que o movimento pretende lançar candidatos a governador e à Presidência em 2026 pelo partido Missão em criação

21.08.25 11h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda