Homem que disse não conhecer Yasmin será ouvido nesta sexta-feira (17)

Euler Cunha, o ‘Doutor Léo’, prestará depoimento nesta sexta-feira (17), na sede da Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, em Belém. A informação foi confirmada pelos advogados de defesa dele, Antônio Tourão e Paulo Maia. Ele é um dos supostos participantes do passeio de lancha que terminou com a morte da jovem Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos. Ela estava desaparecida desde a noite do último domingo (12), no rio Maguari, em Belém, e foi encontrada sem vida na segunda-feira (13), em Icoaraci.

Euler é o homem que teria presenteado Yasmin com ursos de pelúcia horas antes do passeio. A influenciadora chegou a registrar no Instagram o momento em que todos estavam ao redor de uma máquina de agarrar peluches. Na publicação seguinte, ela mostrou três brinquedos que havia ganhado e disse que eram “presentes”, mencionando o perfil do homem na sequência.

Após o desaparecimento de Yasmin, questionado por pessoas que estavam em busca de informações sobre a jovem, Euler teria dito que não conhecia a influenciadora e não tinha certeza se ela estava mesmo na lancha.