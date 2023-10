Helder se encontra com papa Francisco no Vaticano e o convida a visitar Belém antes da COP 30

Ao lado do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, se encontrou com o papa Francisco, no Vaticano, nesta quarta-feira (18). Conforme informações divulgadas pelo Governo do Pará, ele aproveitou a oportunidade para convidar o líder da Igreja Católica a visitar Belém durante um evento religioso que irá ocorrer antes da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.

Para o governador, a visita do sumo pontífice representará um exemplo e importante gesto para a região no momento em que a agenda climática é cada vez mais crucial. "É uma grande honra representar o Pará, a Amazônia e o Brasil e encontrar o Santo Padre e falar sobre a Amazônia. Ele que tanto tem demonstrado a sua preocupação com as urgências climáticas para cuidar das pessoas que vivem na nossa região e o chamamento para cuidar das pessoas que vivem em nossa região”, disse Helder Barbalho.

“Aqui, tive a oportunidade de convidá-lo, junto com Dom Alberto Taveira, nosso arcebispo metropolitano de Belém, para que o Papa Francisco possa ir à Amazônia dialogar com os amazônidas e com os nossos povos tradicionais, para que possamos construir juntos uma Amazônia sustentável, que cuide da floresta, do clima e das pessoas", continuou.

O governador paraense falou da emoção de conversar com papa Francisco sobre a Amazônia e o que tem sido feito pelo estado para proteger a floresta. “Mostrar aquilo que estamos realizando para preservar o meio ambiente e cuidar das pessoas, conhecendo a nossa realidade e construindo conosco as soluções. Com a mobilização do Santo Padre, teremos uma Amazônia cada vez mais forte e um Brasil vitorioso", destacou.

Para Helder Barbalho, caso aceite o convite, o líder católico poderá "conhecer in loco” o trabalho realizado pelo governo local em prol da preservação da floresta amazônica.

"Pude falar ao papa sobre a COP, que será realizada em Belém em 2025 e também conversamos sobre a Amazônia. O papa tem, desde o Sínodo em 2019, demonstrado a sua preocupação e também no último dia 4 de outubro, quando a Santa Igreja, na encíclica, aborda as urgências climáticas. E o Santo Padre tem sido um grande líder em defesa do desenvolvimento sustentável, da Amazônia, da floresta e de seus povos", avalia o chefe do Executivo Estadual, ressaltando ainda que a realização da COP 30, em Belém, atribui maior peso ao papel do Pará e dos demais estados da região na preservação da Amazônia.

Presentes

Durante o encontro, Helder entregou a papa Francisco uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré feita exclusivamente para o Círio 2023. De acordo com o governo, a imagem de 25 cm de altura, 20 cm de largura e 12 cm de profundidade, é feita de argila líquida extraída da ilha de Caratateua, no distrito de Outeiro, em Belém, e contém ainda barro terracota, encontrado no município de Santo Antônio do Tauá. Ela também é coberta por um manto que traz o grafismo de escorpião, presente na cultura marajoara.

O sumo pontífice ainda recebe das mãos do governador 1,5 cm da corda utilizada no Círio deste ano, fabricada no Pará pela primeira vez, e também o Livro do Círio, publicação de 220 páginas que retrata as procissões, história, cultura, arte, gastronomia e eventos da maior manifestação de fé católica do Brasil.

"Este é um momento único e especial de um encontro espiritual singular", declarou Helder Barbalho.