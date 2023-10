Papa Francisco envia mensagem aos brasileiros no dia de Nossa Senhora Aparecida; vídeo

O papa Francisco enviou uma mensagem aos brasileiros, no dia de Nossa Senhora Aparecida, manifestando seu carinho pelo país e recordando a visita que fez a cidade de Aparecida, há dez anos, no dia 24 de julho de 2013.

“É a festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu a levo em meu coração. Recordo-me desta cidade e da Virgem. Que nos abençoe muito, que cuide de vocês e de todo o povo do Brasil. Rezo por vocês, lhes envio a minha bênção e, por favor, rezem por mim. A favor! Obrigado”, disse o líder da Igreja Católica.

Visita ao Santuário

Dez anos atrás, papa Francisco abriu um parêntese na sua participação na Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro, para visitar o Santuário de Aparecida, onde celebrou a Missa. Na ocasião, durante a homilia, recordou a realização da V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe em maio de 2007.