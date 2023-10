R70: 'Maria é sempre sinal de esperança para todos os seus filhos e filhas', diz Papa Francisco

Valores a receber

Os brasileiros não sacaram R$ 7,41 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de agosto.



Armamento

A proposta de reforma tributária sobre o consumo, se não for alterada, pode reduzir o imposto sobre as armas de fogo.

"Maria é sempre sinal de esperança para todos os seus filhos e filhas.”

Papa Francisco, em mensagem referendada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, Santa Sé.

CÍRIO

TEMPO

O Círio de Nazaré será com tempo firme, sem previsão de chuvas para o período das procissões, segundo o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Neste sábado (7) de Romaria Fluvial e Motorromaria, as temperaturas terão máxima de 36°C, sem chuvas pela manhã. Durante a tarde e a noite que compõem a descida da imagem, a missa da Trasladação e a Trasladação, haverá céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas rápidas e isoladas no início da tarde e no início da noite. Já o domingo de Círio será marcado por céu variando de parcialmente nublado a nublado, com temperaturas podendo chegar a 35°C. A previsão é de chuvas apenas no final da tarde, em áreas isoladas de Belém.



RETORNO



Romeiros que residem em Castanhal e cidades vizinhas e que vêm de van a Belém para homenagear a Padroeira dos Paraenses, mas retornam ainda no domingo para suas casas, devem pagar mais caro pela passagem de volta. Motoristas e cobradores desse tipo de transporte alternativo deixaram de lado suas diárias brigas por passageiros e combinaram, na tarde da última quinta-feira, em reunião ocorrida em Castanhal, que o preço do retorno não vai ficar por menos de R$ 30. Hoje o preço da passagem está entre R$ 18 e R$ 20. Quem não se prevenir pode ficar “ilhado” em Belém.

FESTIVAL

ITÁLIA MIA



Vem aí a segunda edição do Festival de Cultura Italiana promovido pelo Grupo Liberal com a chancela da Embaixada da Itália no Brasil. O evento será realizado de 3 a 5 de novembro, na Estação das Docas. Gratuito para o público e com atrações para diversas idades, reunirá gastronomia, dança, música, exposições e cinema que conectam o país europeu ao Pará.



RECONHECIMENTO



Este ano o Itália Mia homenageia o padre Giovanni Gallo, religioso italiano naturalizado brasileiro que dedicou a vida ao povo e à cultura marajoaras. Por três décadas ele viveu no Marajó, onde se preocupou em preservar a história e a memória do povo e do lugar que o acolheu, inclusive guardando material arqueológico entregue pelos moradores. As peças deram origem ao acervo do Museu do Marajó, fundado em 1972, em Cachoeira do Arari.

ECAD

ARTISTAS



Com atuação nacional, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que faz intermediação com as associações de músicos para facilitar o processo de pagamento e distribuição dos direitos autorais, não sossega nem no Círio de Nazaré. Está na cola dos artistas que farão apresentações recebendo cachês, e até aí tudo bem, mas também conseguiu chegar até mesmo aos grupos de louvor, como coralistas e outros voluntários, que além de não receberem cachês, precisam desembolsar recursos com ensaios, camisas e valores de locomoção para louvar Nossa Senhora de Nazaré.



EXCESSOS



A avaliação de alguns regentes é de que está havendo alguns excessos, já que nos casos de muitos louvores para Nazaré que já são de domínio público fica sempre a dúvida de para onde vão os valores da taxação sobre direitos autorais. Nesta hora o ideal seria prevalecer o bom senso por parte do Ecad em relação a esse tipo de arrecadação, cujo destino é incerto.

MEIO AMBIENTE

CONCILIAÇÃO



A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) divulgou balanço do primeiro ano de atuação do seu Núcleo de Conciliação Ambiental, que arrecadou R$ 3,7 milhões em pagamentos de infrações ambientais, que já estão sendo investidos em políticas públicas. O Núcleo negocia acordos para que processos em tramitação possam ser encerrados com o pagamento de multas e tem realizado mutirões de conciliação em vários municípios do Estado, o mais recente deles em Marabá, nesta semana. As infrações são relativas a desmatamentos, pesca ilegal em período de defeso, utilização de recurso hídrico sem a devida outorga, falta de documentação necessária para a realização de atividades que impactam o meio ambiente, dentre outras.

EM POUCAS LINHAS

► A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, está em Belém e acompanhará a trasladação do palco montado na avenida Presidente Vargas pelo Banco da Amazônia. No local também estará presente o padre Antônio Maria.



► A campanha “Alimentando a Fé”, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) junto aos membros e servidores, arrecadou quase uma tonelada e meia de alimentos. As doações foram entregues para a Casa de Plácido, que assiste os romeiros do Círio de Nazaré, especialmente os que chegam à cidade caminhando, durante toda a semana do Círio até este sábado (7).



► Lideranças do município de Capitão Poço, nordeste paraense, denunciam que a prefeitura “recusou” a ambulância que seria destinada através do mandato da deputada Dra. Alessandra Haber (MDB). Além disso, a prefeitura também não apresentou projeto para asfaltar as ruas de Capitão Poço, através de emenda no valor de R$ 500 mil, destinada no primeiro semestre deste ano pelo deputado Erick Monteiro (PSDB).



► Em tempos de Círio, toda água é bem-vinda e, este ano, o grupo BBF vai distribuir, pela primeira vez, água mineral aos romeiros na procissão. A distribuição será feita na esquina da travessa Doutor Moraes com a avenida Nazaré.



► O Ministério do Turismo, comandado pelo paraense Celso Sabino, está trazendo para as festividades do Círio 40 deputados federais e 10 senadores, além de cinco ministros de estado do governo. A programação da comitiva inclui a cerimônia de liberação de R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo para o Estado, além de visitas técnicas e reuniões com o trade local.



► As edições dos jornais O LIBERAL e Amazônia circulam com duas datas, 7 e 8 de outubro de 2023, para que nossos funcionários e colaboradores possam vivenciar um Círio de Nazaré de unidade e confraternização com suas famílias. Desejamos a todos os nossos leitores um Círio de paz e união.