COP 30 Belém já tem data marcada e Papa Francisco pode vir ao Pará

A data de realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima (COP-30), a ocorrer em Belém em 2025, já foi definida pela ONU, afirmou o colunista Lauro Jardim em nota publicada neste domingo, 15, no jornal O Globo. Faltando cerca de dois anos para o evento, a Região Metropolitana de Belém e os países da Amazônia Legal já passam por debates e transformações.

Segundo Jardim, a COP 30 Belém vai iniciar no dia 10 de novembro e terminará 11 dias depois, o que significa que as lideranças governamentais do mundo todo estarão reunidas na capital paraense até o dia 21 do mesmo mês.

Ainda conforme as informações do colunista, o Papa Francisco pode vir a Belém a convite do governador Helder Barbalho para participar de um evento antes da Conferência. O governador deverá convidar o sumo pontífice na próxima quarta-feira, 18.

Sob o título “Com a benção”, Lauro Jardim afirma na coluna: “Na quarta-feira, Helder Barbalho se encontra com o Papa Francisco para pedir que o pontífice faça na capital do Pará um evento religioso pré-COP 30”, publicou.