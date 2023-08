Cúpula da Amazônia: ONU visita Belém para conferir exigências da COP-30

No dia 27 de agosto, representantes da Nações Unidas (ONU) estarão em Belém para conferir as exigências da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30).

“Estive hoje em reunião com o secretário da UNFCCC, que é a responsável pela organização da COP-30, e já está agendado para dia 27 de agosto chegada da delegação da ONU, que estará dialogando com o governo do Estado e com a prefeitura de Belém a prevenção dos desafios que serão colocados dentro de um caderno de encargos para um desafio dessa natureza, e nós estaremos apresentando aquilo que já está sendo realizado, como também a partir dos diálogos novos que surjam, assumindo compromissos e prazos de entrega para que nós possamos atender todas as exigências necessárias para receber a COP-30, em 2025”, comentou o governador Helder Barbalho.