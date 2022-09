Helder pretende implantar policlínica em Castanhal e Paragominas

Durante entrevista ao Grupo Liberal, na manhã desta quinta-feira (29), o governador Helder Barbalho, candidato à reeleição, falou sobre algumas de suas propostas para a região Nordeste do Estado. “A nossa intenção é que nós possamos fazer policlínica tanto em Castanhal, quanto em Paragominas”, declarou.

VEJA MAIS

Ele afirma que também pretende fazer com que Hospital Regional de Castanhal possa consolidar a estratégia de oncologia para toda a região. “Vamos também concluir as estradas que estamos realizando”, declarou, citando várias obras de infraestrutura, como a integração de Bragança através da rodovia do Montenegro com a BR 316 e outra estrada ligando Marapanim e Curuçá.

“Vários investimentos em diversas áreas para fortalecer a região nordeste do Estado”, concluiu Helder.