Helder detalha ações e resultados do governo em pronunciamento na Alepa; veja a mensagem

O governador Helder Barbalho destacou as ações e os resultados da gestão estadual durante seu pronunciamento, na manhã desta terça-feira (6), na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Ele também citou a relação harmônica e construtiva entre os três poderes no Pará, como um "modelo a ser seguido pelo país e por outras unidades da Federação".

Veja aqui a mensagem completa do governador Helder Barbalho ao Legislativo

"O ano de 2023 nos apresentou muitos desafios, mas também consolidou uma governança que busca soluções inovadoras para superá-los, ampliando a atração de investimentos sustentáveis que preservem nosso ecossistema e que reduzam as desigualdades sociais históricas, seja no campo ou nas cidades, para fazer mais e melhor em áreas como educação, saúde e segurança pública, em todas as regiões do Estado", disse o governador.

Entre as realizações de 2023 citadas por Helder, está o protagonismo do Estado nas discussões envolvendo a Amazônia, nos cenários nacional e internacional, e a confirmação de Belém como sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30.

"A atração desse evento ao nosso Estado abre um leque de oportunidades, a curto, médio e longo prazos", destacou o governador.

Helder também falou sobre a continuidade da execução de projetos prioritários, como as Usinas da Paz, o Água Pará, Sua Casa, Forma Pará, Territórios Sustentáveis, Regulariza Pará, Creches por Todo o Pará e Asfalto por Todo o Pará. Citou ainda os 618 km de rodovias entregues pelo Governo só em 2023, entre rodovias pavimentadas e reconstruídas, "além de outros, que aqui serão apresentados, assim como de novos projetos, inclusive relacionados à preparação do Estado para a realização da COP 30", disse.

Entre as obras em andamento destacadas pelo governador, estão as de mobilidade urbana do BRT, que receberam, segundo ele, cerca de R$ 230 milhões em 2023, "além do início da aquisição de nova frota de 265 ônibus, sendo 40 elétricos e os importantes mecanismos criados pelo Estado, entre eles a desoneração de impostos, para que fosse possível a aquisição de outros 300 novos ônibus pelo setor empresarial de transporte de passageiros da Região Metropolitana de Belém", declarou Helder ao parlamentares.