Helder Barbalho deverá se manter como presidente do Consórcio da Amazônia Legal

Nesta segunda-feira (29), o governador Helder Barbalho deverá ser reeleito presidente do Consórcio da Amazônia Legal, de acordo com apurações da Folha de São Paulo. A recondução de Helder na liderança do grupo de governadores da região, deverá ocorrer em reunião do colegiado, prevista para esta segunda, conforme apuração da Folha de São Paulo.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é formado pelos nove estados amazônicos: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O grupo tem como missão acelerar o desenvolvimento sustentável da região de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais.

A decisão de reeleger o governador paraense, conforme apuração da Folha, leva em conta o fato de Helder ter sido um dos principais articuladores à nível nacional e internacional para que o Brasil sediasse a COP 30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Sob a liderança de Helder, Belém foi confirmada como sede da conferência, que deverá ser realizada em 2025.

Além disso, o governador do Pará também tem dado importantes contribuições à região com seu papel de articulador. Helder tem tido participação ativa quanto às questões ambientais, evidenciada pela conquista da COP 30 para o Brasil, mas também em outros temas de relevância nacional e internacional. Para o grupo de governadores da Amazônia Legal, a liderança de Helder seria crucial.