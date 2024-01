Helder defende na Suíça pecuária sustentável e destaca ações

Durante sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, nesta quinta-feira (18), o governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou os avanços do estado na promoção de uma pecuária sustentável. O destaque foi dado durante a sessão "A transição para uma Pecuária de Baixo Carbono no Brasil", onde Helder mencionou iniciativas como o Selo Verde e o Programa de Rastreabilidade da Cadeia da Pecuária no Pará, este último lançado na COP 28 em Dubai.

O evento contou com a participação de representantes do setor privado, incluindo empresas como Yara International, JBS e Rabobank, além de entidades do terceiro setor, como a Academia Chinesa de Ciências, The Nature Conservancy, Instituto Igarapé, Bezos Earth Fund, Gordon and Betty Moore Foundation, dos Estados Unidos.

VEJA MAIS

Helder ressaltou a oportunidade de transformar a pecuária em um modelo sustentável., destacando os benefícios desse tipo de produção, como a redução do desmatamento e o aumento de renda. Ele mobiliza diversos stakeholders para apoiar essa transição, com a Climate Week 2024, Davos 2025 e a COP 30 como marcos importantes para avaliar o progresso.

O governador salientou o esforço do Pará em direção a uma pecuária livre de desmatamento. "Desde 2020 com a plataforma Selo Verde, conseguimos enxergarmos a cadeia integralmente, desde o fornecedor indireto até o frigorífico. Depois, por meio do Módulo de Inteligência Territorial, que cruza todas as bases de dados de uso da terra, e também serviu como uma ferramenta de inteligência que nos fez chegar à conclusão de que precisávamos dar um passo a mais em direção à integridade da cadeia, rastreando-a individualmente e atrelando a este processo o componente de aumento de produtividade e renda", disse o governador.

O Programa de Rastreabilidade da Cadeia da Pecuária busca desestimular o comércio de animais não rastreados, garantindo novos mercados para as indústrias paraenses. Barbalho enfatizou que o programa visa proporcionar condições aos pecuaristas para aumentar a produtividade e a renda sem expandir a área de pastagem.

Durante sua agenda em Davos 2024, o governador participou de encontros com representantes do banco BTG Pactual para discutir apoio a iniciativas de regularização ambiental e descarbonização da economia paraense. Também teve um encontro com representantes da Norsk Hydro e da Glencore, que recentemente adquiriu parte da Alunorte, refinaria controlada pela Hydro em Barcarena, no Pará.