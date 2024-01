Luís Roberto Barroso diz em Davos que o Brasil corre risco de perder a soberania da Amazônia

Durante sua participação no Fórum Econômico Mundial de 2024 em Davos, Suíça, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, mostrou-se preocupado com a possibilidade de o Brasil perder a soberania da Amazônia para o crime organizado. Em seu discurso, Barroso destacou que a região amazônica tornou-se relevante no tráfico internacional de drogas, com municípios situados em rotas usadas pelos traficantes.

Barroso alertou para o risco iminente, afirmando que a soberania amazônica não está ameaçada por outros países, mas, sim, pelo crime. Ele ressaltou que a Amazônia enfrenta diversos deles, como os ambientais (desmatamento, queimadas, extração e comércio ilegal de madeira, mineração ilegal e grilagem de terras). Uma preocupação adicional mencionada foi a influência desses crimes no ambiente político, com madeireiros, garimpeiros e grileiros se envolvendo na política.

O presidente do STF falou que entre os problemas enfretados pela Amazônia está a exploração mineral, destacando que é um tema controverso que requer uma análise equilibrada. Ele salientou que, no quadro constitucional e legislativo atual, a exploração mineral em terras indígenas é terminantemente vedada.