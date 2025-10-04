Helder Barbalho afirma que 55 mil pessoas já estão inscritas para a COP 30 em Belém

O governador Helder Barbalho afirmou neste sábado, 04, durante a cerimônia de inauguração do Museu das Amazônias, em Belém, que 55 mil pessoas estão inscritas para a COP 30, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro na capital paraense.

Segundo o governador, o número de inscrições supera a marca das edições anteriores da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ainda segundo Helder, 163 países já confirmaram presença na 30ª edição da COP. Oficialmente, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP, estima que 196 países deverão ter representante na Conferência.

Museu das Amazônias

O Museu das Amazônias conta com dois grandes espaços expositivos, de 950 m² e 500 m², além de loja, sala multiuso e sala educativa de 77 m². Cada ambiente foi concebido para receber programações que integrem diferentes saberes e valorizem a história dos povos amazônidas.

O Porto Futuro reúne cinco armazéns restaurados e requalificados. Além do Museu das Amazônias, o complexo contará ainda com o Centro Gastronômico, o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, que será entregue em 7 de outubro, e a Caixa Cultural, com inauguração prevista para 8 de outubro.