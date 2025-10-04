Flávio Dino restabelece regra que proíbe bloqueadores hormonais em menores

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta quinta-feira (2), a decisão da Justiça Federal do Acre que havia derrubado a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre o uso de bloqueadores hormonais em crianças e adolescentes transgêneros.

A liminar do Acre havia sido concedida em julho, após ação do Ministério Público Federal (MPF), mas o ministro Flávio Dino entendeu que apenas o STF tem competência para analisar a constitucionalidade da norma.

Resolução do CFM continua em vigor

Com a decisão, a resolução do CFM volta a valer até o julgamento do mérito. A norma restringe o início de tratamentos hormonais a pessoas com 18 anos ou mais, impedindo a prescrição dos bloqueadores hormonais antes dessa idade.

Decisão reacende debate sobre direitos e protocolos médicos

A medida reacende o debate entre entidades médicas, que defendem critérios de segurança, e organizações LGBTQIA+, que afirmam que a restrição representa uma violação de direitos fundamentais e limita o acesso a tratamentos reconhecidos por protocolos internacionais de saúde.