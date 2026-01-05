Movimentos sociais convocam ato em Belém contra os EUA nesta segunda, 5

Movimentos sociais e comunidade venezuelana em Belém convocam uma manifestação para esta segunda-feira (5), às 18h, em frente ao escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital paraense, para denunciar e repudiar a ofensiva militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, na madrugada do último sábado (3). O ato, que tem como mote: “Toda solidariedade ao povo venezuelano! Fora Trump da Venezuela e da América Latina!”.

De acordo com os organizadores, a ação norte-americana teria resultado no sequestro do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores. As organizações classificam o episódio como uma grave agressão à soberania do país e afirmam que a ofensiva faz parte de uma estratégia de intervenção com interesses econômicos e geopolíticos.

Os movimentos acusam os Estados Unidos de buscarem o controle de recursos estratégicos da Venezuela, como petróleo e ouro, por meio de uma lógica que classificam como colonialista, baseada em guerra e intervenção externa. Para os organizadores, esse tipo de ação representa uma ameaça não apenas à Venezuela, mas à estabilidade política de toda a América Latina.

O protesto em Belém integra uma série de mobilizações realizadas em diferentes partes do mundo por grupos críticos à política externa norte-americana na região. Segundo os organizadores, as manifestações refletem o aumento das tensões geopolíticas no continente, consideradas um dos temas mais sensíveis do cenário internacional atual.

Além do repúdio à ofensiva militar, o ato também busca alertar para o risco de uma escalada intervencionista que, segundo os movimentos, pode redefinir os rumos políticos e econômicos da América Latina nos próximos anos.

Serviço

Manifestação em solidariedade ao povo venezuelano

Quando: Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Horário: 18h

Onde: Escritório da ONU em Belém – Av. Nossa Senhora de Nazaré, 871, bairro de Nazaré