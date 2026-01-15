Capa Jornal Amazônia
Haddad diz que vai ajudar na campanha de Lula, mas não quer ser coordenador

O ministro disse que deixará o comando da Fazenda ainda em janeiro, mas não confirmou se será substituído pelo secretário executivo da pasta, Dario Durigan.

Estadão Conteúdo
Lula e Haddad (Ricardo Stuckert / PR)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende ajudar no esforço pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas descartou ser coordenador da campanha.

Em entrevista à GloboNews exibida na noite da quarta-feira, 14, o ministro deixou em aberto a possibilidade de participar da elaboração do programa de governo petista, como fez em 2018 - na ocasião, Haddad assumiu a candidatura à Presidência após a prisão de Lula.

Haddad reafirmou que não pretende ser candidato, mas não descartou conversar com o PT sobre o assunto. "Tem muita coisa em jogo, não só na economia. Quero entender a melhor forma pela qual posso ser aproveitado", afirmou.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

LULA

HADDAD
Política
