Lula lidera cenários no segundo turno, mas vantagem sobre Flávio cai, aponta Genial/Quaest

Nas simulações de segundo turno, Lula tem de 5 a 20 pontos porcentuais de vantagem em relação aos adversários

Estadão Conteúdo
fonte

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de janeiro (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno nas eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14). No levantamento anterior, divulgado em 16 de dezembro, Lula tinha 46% e Flávio, 36%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro

A Quaest testou diferentes cenários eleitorais estimulados, considerando possíveis candidaturas de governadores de direita à Presidência, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR).

Em um eventual segundo turno contra Tarcísio, Lula registra 44% das intenções de voto, ante 39% do adversário. Em comparação com a pesquisa anterior, o presidente oscilou um ponto porcentual para cima, enquanto o governador paulista avançou de 35% para 39%.

Nas simulações de segundo turno, Lula aparece com vantagem que varia de cinco a 20 pontos porcentuais sobre os adversários. Os cenários são os seguintes:

• Lula 45% x 38% Flávio Bolsonaro;
• Lula 44% x 39% Tarcísio de Freitas;
• Lula 43% x 36% Ratinho Jr.;
• Lula 44% x 33% Ronaldo Caiado;
• Lula 46% x 31% Romeu Zema;
• Lula 46% x 26% Renan Santos;
• Lula 45% x 27% Aldo Rebelo.

Na disputa com Ratinho Jr., Lula variou de 45% para 43% em relação à última pesquisa, enquanto o governador oscilou de 35% para 36%. No cenário contra Caiado, os percentuais permanecem os mesmos do levantamento anterior. Já frente a Zema, Lula passou de 45% para 46%, enquanto o governador mineiro recuou de 33% para 31%. Esta foi a primeira pesquisa que incluiu os nomes de Renan Santos e Aldo Rebelo.

O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos. Lula é conhecido e teria o voto de 44% dos entrevistados, enquanto 54% afirmam que o conhecem, mas não votariam nele. Flávio Bolsonaro apresenta a maior rejeição (54%), embora o índice tenha recuado em relação à pesquisa anterior, quando era de 60%. Outros 34% dizem conhecê-lo e votariam nele. No caso de Tarcísio, 26% afirmam que o conhecem e votariam, enquanto 43% o conhecem e rejeitam.

Entre os governadores, Ratinho Jr. é conhecido e teria o voto de 22% dos entrevistados, enquanto 41% dizem que não votariam nele. Caiado e Zema aparecem como os menos conhecidos e também os menos rejeitados: 13% afirmam conhecer e votar em Caiado, enquanto 36% dizem conhecê-lo, mas não votariam. No caso de Zema, 12% dizem conhecê-lo e votar nele, e 36% afirmam conhecê-lo, mas rejeitam seu nome.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 8 de janeiro, sob o número BR-00835/2026.

