Política

Política

Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno; Flávio é 2º

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários de primeiro turno se as eleições fossem hoje, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. Os porcentuais de intenção de voto em Lula vão de 36% a 39%, a depender dos adversários. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) figura em segundo lugar em todos os cenários em que foi testado, variando entre 23% e 32%. das intenções.

A Quaest fez diferentes cenários eleitorais estimulados, dependendo de governadores de direita que podem se lançar candidatos à Presidência, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR). A pesquisa analisou sete cenários distintos, dos quais seis incluem Flávio. Em todos eles, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fica em segundo lugar, atrás apenas de Lula.

No primeiro cenário, Lula teria 36% das intenções de voto se disputasse contra Flávio (23%), Tarcísio (9%), e Ratinho Jr. (7%). No levantamento anterior, divulgado em 16 de dezembro, Lula tinha 41% das intenções de voto contra 23% de Flávio e 13% de Ratinho Jr.

No cenário em que tanto Flávio como Ratinho Jr., Caiado e Zema saem candidatos, Lula teria 35% das intenções de voto; Flávio, 26%; Ratinho, 9%; Caiado 4% e Zema 3%.

No único cenário que exclui Flávio e inclui Tarcísio, Caiado, Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o atual presidente tem 39% contra 27% de Tarcísio, 5% de Caiado, 4% de Santos e 3% de Rebelo.

A Quaest testou diferentes possibilidades que mantém Flávio como candidato, mas variam os demais candidatos de direita. Entre os cenários testados, Lula teria maior porcentual de intenção de voto (40%) se disputasse contra Flávio (23%), Tarcísio (14%), Renan (2%) e Aldo (2%).

Trocando Tarcísio por Ratinho, Lula teria 37%; Flávio, 28%; Ratinho, 11%; Renan, 2%; e Aldo, 2%. Com Zema, Lula teria 39%; Flávio, 32%, e Zema, 5%. Contra Caiado, Lula tem 38% das intenções de voto; Flávio, 31%; e Caiado, 5%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 8 de janeiro com o número BR-00835/2026.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

PESQUISA

GENIAL/QUAEST
Política
.
