Governo Lula publica imagem alusiva ao 'PowerPoint da Lava Jato' após cassação de Deltan Dallagnol

Os perfis oficiais do governo federal nas redes sociais publicaram, na manhã desta quarta-feira (17), uma postagem com imagem alusiva ao 'PowerPoint da Lava Jato', em referência à apresentação feita em 2016 por promotores da operação para divulgar acusações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No post, são listadas as principais ações da atual gestão, destacando no centro "137 dias de governo".

Um dias antes dessa publicação nos perfis do governo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou, por unanimidade, o registro de candidatura do deputado federal e ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que fez a apresentação contra Lula no ano de 2016. Na ocasião, ele mostrou slides com o nome do petista no centro e atribuiu a ele o papel de chefe de uma organização criminosa. Com essa decisão do TSE, o ex-procurador perde o mandato.

O post foi republicado em outros perfis oficiais do governo, entre eles o SecomVC e o Presidência da República, contas da Secretaria de Comunicação e da própria Presidência.

Apresentação de Deltan com acusações contra Lula (Reprodução / TV Globo) Apresentação de Deltan com acusações contra Lula (Reprodução / TV Globo)

"O Governo Federal segue trabalhando para melhorar a vida da população, com programas como o Brasil Sorridente, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Bolsa Família. Em 137 dias a cultura voltou a ser valorizada, com investimento de R$3,8 bi; 3.500 obras na educação foram retomadas e a merenda reajustada; na economia, alcançamos a valorização real do salário mínimo e queda na inflação. Temos convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente, é só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor", diz a publicação.